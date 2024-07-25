Очільника «Київського метрополітену» відправили під домашній арешт у справі про підтоплення метро

Виконувача обов’язків начальника КП «Київський метрополітен» Віктора Вигівського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд заборонив йому спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні й зобовʼязав здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Термін дії запобіжного заходу — до 23 вересня.

Іншому підозрюваному — начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену — запобіжний захід обиратимуть пізніше цього ж дня.

Що передувало

Очільнику київського метро Віктору Вигівському 23 липня оголосили підозру у службовій недбалості, яка привела до підтоплення метро і подальшого закриття частини «синьої» гілки.

Таку ж підозру оголосили ще одному фігуранту — начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену.

За даними слідства, неналежне виконання обовʼязків працівниками метро призвело до розгерметизації тунелю, появи тріщин у його стінах і подальшого підтоплення.

У КМДА звинувачення прокуратури відкидали, стверджуючи, що причина руйнувань метро не в експлуатації, а в поганому проєктуванні та неякісному будівництві.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

З 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Вигівський казав у червні, що рух поїздів «синьою» гілкою метро запустять на початку осені 2024 року.