Зруйнована дитяча лікарня «Охматдит» зможе відновити роботу за пів року

Основні відділення національної дитячої спецлікарні «Охматдит», пошкоджені російським ракетним ударом, зможуть відновити роботу через 1—2 місяці, але на повне відновлення клініки потрібно не менше ніж пів року.
Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір.
«Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але «Охматдит» зможе відновити роботу вже за місяць-два. Тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року», — сказав Жовнір.
Він додав, що лікарня вже відновила «гострий діаліз», але для відновлення роботи відділення діалізу потрібне обладнання. Саме корпус діалізу найбільше постраждав від ракетного удару — обвалилась половина будівлі.
За словами Жовніра, ракетний удар знищив або пошкодив обладнання на 360—400 мільйонів гривень. І це тільки попередні оцінки. Втрачено щонайменше одне діалізне відділення, у дуже поганому стані старий хірургічний корпус і ще один шестиповерховий корпус.
Станом на 16 липня на відбудову «Охматдиту» уряд виділив 100 мільйонів гривень і планує збільшувати цю суму, а благодійні організації та бізнес надонатили на відбудову 800 мільйонів гривень. Лікарня вже визначає компанію-відбудовника.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.
- Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму».
- Російська пропаганда, федеральні канали й так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.
- СБУ того ж дня повідомила, що знайшла на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, яку запускають бомбардувальники типів Ту-95 і Ту-160. 9 липня СБУ показала нові докази причетності Росії до удару.
- Розслідувачі Bellingcat проаналізували відео із соцмереж, на яких видно момент удару і саму ракету, провели 3D-моделювання ракети та дійшли однозначного висновку — по лікарні вдарила Х-101.
- В ООН заявили, що в «Охматдит», найімовірніше, влучила російська ракета. Там послались на власний аналіз.