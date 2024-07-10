Х Ілона Маска маркує розслідування Bellingcat про удар російською X-101 по «Охматдиту» як небезпечний контент

У вівторок, 9 липня, журналісти-розслідувачі Bellingcat випустили матеріал, у якому довели, що найбільшу дитячу лікарню України у Києві «Охматдит» уразила саме російська крилата ракета Х-101.
Вони проаналізували відео із соцмереж, на яких видно момент удару і саму ракету, провели 3D-моделювання ракети і дійшли однозначного висновку. Версію про Х-101 Bellingcat також підтвердила низка фахівців та експертів, наприклад докторант Університету Осло Фабіан Хоффман, який спеціалізується на ракетних технологіях.
Експерти Bellingcat також перевірили версію кремлівської пропаганди і Міністерства закордонних справ Росії про те, що лікарню уразила зенітна ракета AIM-120 ЗРК NASAMS. Ніякого підтвердження цьому вони не знайшли. На стопкадрі ракета має в хвості характерний для Х-101 двигун, має крила і округлу «голову», як у російської ракети.
Розслідування Bellingcat швидко поширилось у соцмережі Х Ілона Маска, проте користувачі помітили, що матеріал почав маркуватися як небезпечний. Це спровокувало критику на адресу Ілона Маска.
Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс у своєму твіті поцікавився, для кого матеріал «потенційно небезпечний, для Путіна?».
«Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначено X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до політики X щодо URL-адрес», — йдеться в попередженні на платформі.
У Bellingcat вже відреагували на це і написали, що звертались до Х. Розслідувачі закликають читати матеріал на сайті.
- 8 липня 2024 року Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Одна з них поцілила у дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус токсикології та пошкодивши ще чотири. У лікарні на момент удару перебували близько 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. У підсумку загинули дві людини (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук). Постраждали діти.
- СБУ в той же день повідомила, що знайшла на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, яку запускають бомбардувальники типів Ту-95 і Ту-160. 9 липня СБУ показала нові докази причетності Росії до удару.
- Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО». Російська пропаганда, федеральні канали та так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.
- В ООН заявили, що в «Охматдит», найімовірніше, влучила російська ракета. Там послались на власний аналіз.