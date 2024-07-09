СБУ показала нові докази удару по «Охматдиту» російською ракетою Х-101

Служба безпеки України представила нові докази того, що столичну дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.
Пресслужба СБУ опублікувала фото уламків ракети і стверджує, що на території лікарні знайшли:
- уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
- уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
- середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;
- обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
- уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного та серійного номерів.
Спецслужба переконана, що це був цілеспрямований ракетний удар — на це вказують траєкторія польоту, характер пошкоджень і численні відео, зняті очевидцями і вже проаналізовані OSINT-спільнотою та профільними порталами.
Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО».
Російська пропаганда, федеральні канали та так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.
СБУ зауважує, що масштабні руйнування — знищення двоповерхового корпусу лікарні та значні пошкодження навколишніх будівель — не характерні для ракети ППО, а от Х-101 з масою бойової частини у 400 кг таке зробити може. Також форма і розміри ракети на відео атаки збігаються з Х-101 — у ракет NASAMS і Patriot немає крил. Щодо траєкторії польоту ракети — вона повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти (або «гірка») перед атакою цілі і удар під кутом 60 градусів). До того ж, додає СБУ, політ Х-101 в бік лікарні фіксували радари.
- Вранці 8 липня 2024 року російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У столиці ракети зруйнували район станції метро «Лукʼянівська», а ще одна з ракет (Х-101) поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит», зруйнувавши її. Уламки ракет обвалили підʼїзд пʼятиповерхівки на Сирці, поцілили в медцентр «Ісіда», пошкодили бізнес-центр «Доміно», а також зруйнували або пошкодили багатоповерхівки та приватні будинки у Голосіївському, Дніпровському, Святошинському, Деснянському районах.
- Станом на 14:00 9 липня у Києві загинули 32 людини, серед яких 4 дитини. Ще 117 людей постраждали, з них 10 дітей.
- У Кривому Розі ракети знищили підприємство, де на місці загинули 10 людей і понад 30 дістали поранення. У Дніпрі загинула одна людина і ще сім людей поранені.
- Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через масовану ракетну атаку РФ. Проте Росія наразі головує в Радбезі ООН і створюватиме перепони.
- 9 липня рятувальні роботи на території «Охматдит» завершили. У підсумку, від удару російської ракети там загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.