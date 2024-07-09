СБУ показала нові докази удару по «Охматдиту» російською ракетою Х-101

Служба безпеки України представила нові докази того, що столичну дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Пресслужба СБУ опублікувала фото уламків ракети і стверджує, що на території лікарні знайшли:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного та серійного номерів.

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Спецслужба переконана, що це був цілеспрямований ракетний удар — на це вказують траєкторія польоту, характер пошкоджень і численні відео, зняті очевидцями і вже проаналізовані OSINT-спільнотою та профільними порталами.

Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО».

Російська пропаганда, федеральні канали та так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.

СБУ зауважує, що масштабні руйнування — знищення двоповерхового корпусу лікарні та значні пошкодження навколишніх будівель — не характерні для ракети ППО, а от Х-101 з масою бойової частини у 400 кг таке зробити може. Також форма і розміри ракети на відео атаки збігаються з Х-101 — у ракет NASAMS і Patriot немає крил. Щодо траєкторії польоту ракети — вона повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти (або «гірка») перед атакою цілі і удар під кутом 60 градусів). До того ж, додає СБУ, політ Х-101 в бік лікарні фіксували радари.