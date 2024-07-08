Повторний удар по Києву. Постраждав медцентр у Дніпровському районі — там 7 загиблих

Під час повторного ракетного обстрілу столиці в Дніпровському районі Києва уламки ракети влучили у медичний центр, повідомили в КМВА. Попередньо, там загинули четверо людей, ще троє постраждали.

Пресслужба ДСНС

Імовірно, це сталося після масованої атаки на Київ, коли була коротка повітряна тривога з 12:58 по 13:22. У цей проміжок часу пролунав один потужний вибух.

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Прокуратура повідомила про 7 загиблих та 3 травмованих. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).