У Києві 9 липня оголосили днем жалоби — Росія вбила понад 20 людей

Київська міська влада оголосила 9 липня днем жалоби в столиці через російську ракетну атаку, яка забрала життя десятків людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наступного дня, тобто 9 липня, у столиці будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також протягом дня будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Телеканали й радіостанції просять змінити сітку мовлення на день жалоби.

Мер Віталій Кличко додав, що в Києві загинули 20 людей і майже сотня постраждали. Тим часом у ДСНС пишуть про 21 загиблого через атаку по Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Оновлення: Станом на 17:15 відомо про 22 загиблих, 72 людини постраждали, за даними ДСНС.