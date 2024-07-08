Зеленський: Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН через ракетну атаку РФ

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку з ранковим російським масованим ракетним ударом по цивільній інфраструктурі України, включно з дитячою лікарнею.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві, де він сьогодні підписав безпекову угоду з премʼєром Дональдом Туском.

«Сьогодні Росія завдала удару по багатьох містах нашої країни: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини. Влучання, зокрема, у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві — одну з найважливіших не лише для нашої країни, а й для усього нашого регіону. Удар припав на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкоджені будинки, досі триває розбір завалів. Більше ста людей поранено, станом на цей час відомо про 27 убитих цими ударами», — заявив Зеленський.

Лідер держави додав, що Росія вже поширює неправдиві оголошення, що руйнування в «Охматдиті» сталися через українську протиповітряну оборону.

Проблема в тому, що головування в Радбезі ООН з початку липня розпочала Росія.