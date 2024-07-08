ППО збила 30 з 38 ракет, які Росія вранці запустила по Україні

Українська протиповітряна оборона збила 30 з 38 ракет, які Росія сьогодні вранці запустила по Україні, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Близько 10-ї ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування.

Українська протиповітряна оборона знищила 30 російських ракет:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

три балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Збити не вдалося одну «Іскандер-М», крилату ракету 3М22 «Циркон», дві Х-101, два «Калібри» та дві крилаті ракети Х-22.