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ППО збила 30 з 38 ракет, які Росія вранці запустила по Україні

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Українська протиповітряна оборона збила 30 з 38 ракет, які Росія сьогодні вранці запустила по Україні, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Близько 10-ї ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування.

Українська протиповітряна оборона знищила 30 російських ракет:

  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • три балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Збити не вдалося одну «Іскандер-М», крилату ракету 3М22 «Циркон», дві Х-101, два «Калібри» та дві крилаті ракети Х-22.

  • Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше шість бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
  • У Києві станом на зараз відомо про 15 загиблих та 37 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.
  • Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
  • У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.