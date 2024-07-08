Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

У Варшаві 8 липня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.
Її текст опублікував Офіс президента.
Оборонне та військове співробітництво
У 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.
Підписанти також розглянуть можливість передачі Україні ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі.
Польща продовжуватиме роботу логістичного хаба POLLOGHUB та планує і надалі допомагати для ефективного постачання озброєння та обладнання в Україну.
Польща на прохання України заохочуватиме українців повертатися додому для служби у Збройних силах України та інших Силах безпеки й оборони.
Уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону» — підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. Приєднатися до легіону зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.
Документ також уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Невійськове співробітництво
Польща співпрацюватиме з Україною задля посилення безпеки й відбудови України. Зокрема, країни планують запуск спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із захисту критичної інфраструктури.
Обидві країни також співпрацюватимуть для боротьби з кіберзагрозами, а також російською пропагандою (особливо на тимчасово окупованих територіях України).
Серед інших аспектів співпраці: боротьба з нелегальною міграцією, тероризмом та організованою злочинністю, а також сфера морської безпеки — зокрема розвиток морського флоту України.
Політичне співробітництво та санкції
Підписанти сприятимуть економічному співробітництву, в тому числі співпраці між бізнесами. Також спільно працюватимуть у сфері науки, технологій та вищої освіти.
Країни працюватимуть над спільними історичними дослідженнями, а також інструкціями щодо навчальних програм для шкільних підручників з історії щодо відносин двох держав.
Також підписанти посилять співробітництво у проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на території України та Польщі.
Польща готова підтримувати намір України вступити в Євросоюз і сприятиме євроінтеграції України.
Обидві країни працюватимуть над подальшими санкціями проти Росії та над блокуванням шляхів для обходу цих обмежень. Також Україна і Польща співпрацюватимуть для притягнення до відповідальності винних в агресії й для відшкодування Росією збитків.
Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу
У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Польща надаватиме швидку й тривалу допомогу, включно з санкціями проти Росії.
Угода діє протягом десяти років з дати її підписання.
- Наразі Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Україна підписала угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.