«Охматдит» наступного тижня визначить компанію-відбудовника. Лікарня отримала від благодійників близько 800 млн грн

Національна дитяча спеціалізована лікарня України «Охматдит» планує на початку наступного тижня визначити будівельну компанію, яка виконуватиме роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки і відновлення лікарні.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом спеціалісти мають скласти акт, який покаже повну вартість відновлення лікарні. Очільник МОЗ каже, що клініка потребуватиме заміни обладнання на суму близько 360—400 мільйонів гривень. Водночас він підтвердив, що від компаній-виробників обладнання надходять запити щодо його постачання. Керівництво «Охматдиту» вже визначає перелік необхідного обладнання.

Міністр також зауважив, що клініка і МОЗ починають проєкт нового корпусу, який буде побудований на місці повністю зруйнованого. Будувати планують за кошти, що надійшли від благодійних фондів — це приблизно 800 млн грн.

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська крилата ракета Х-101 8 липня повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).

Загалом від ракетного удару на території лікарні загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.

Автор: Денис Подобрій