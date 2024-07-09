Держава повністю відбудує дитячу лікарню «Охматдит». Постраждалим родинам із дітьми виділять допомогу

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава повністю відбудує дитячу лікарню «Охматдит», куди 8 липня влучила російська ракета.

Роботи починають уже зараз. З резервного фонду державного бюджету спрямують 100 мільйонів гривень на першочерговий ремонт. Далі фінансування збільшуватимуть у міру того, як підготують проєкт відбудови лікарні.

Маленьких пацієнтів та лікарів із пошкоджених корпусів «Охматдиту» переведуть до Київських обласних клінічних лікарень № 1 та № 2.

Шмигаль наголосив, що кожній родині з дітьми, яка постраждала від учорашньої ракетної атаки, разом з ЮНІСЕФ виділять допомогу — 10 800 гривень на кожного члена родини.

Крім того, на відновлення лікарні підуть кошти, зібрані через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 мільйонів гривень, тож зараз нова мета — 300 мільйонів. Шмигаль подякував усім, хто долучився до ліквідації наслідків російського удару по лікарні.

«Охматдит» — це найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. Російська ракета 8 липня повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а ще частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).