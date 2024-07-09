ООН вважає, що в «Охматдит» з «високою імовірністю» влучила російська ракета. У момент удару там було 670 дітей

Київська дитяча лікарня «Охматдит» з «високою імовірністю» була зруйнована в результаті прямого влучання російської ракети 8 липня. Такого висновку дійшла Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Про це пише Reuters.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що в момент удару в «Охматдиті» було 670 дітей-пацієнтів і близько тисячі співробітників лікарні.

«Аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не отримала пошкодження від системи протиповітряної оборони», — заявила Белль.

Белль додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, не змогла зробити остаточного висновку, але «ракету, схоже, запустила Росія». Якби персонал лікарні не перемістив дітей до укриття під час першого сигналу повітряної тривоги, кількість жертв могла бути більшою.

Тим часом російська пропаганда просуває версію, що в «Охматдит» влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.