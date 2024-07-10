Україна тиснутиме на США під час саміту НАТО, щоб зняли всі обмеження на удари по РФ

Україна планує посилити тиск на Адміністрацію президента США Джо Байдена під час саміту НАТО цього тижня, щоб зняли всі обмеження на удари американською зброєю по території Росії. Зокрема, Київ прагне дозволу на удари американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS вглиб Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у інтерв’ю POLITICO.

Кампанія тиску почалася після того, як росіяни поцілили ракетою в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Українські, американські та європейські високопосадовці вважають, що ракета була російською, однак розділяються в думках щодо того, чи навмисне били саме по лікарні.

Україна протягом декількох місяців під час численних зустрічей і телефонних розмов просила Білий дім зняти обмеження на удари ракетами ATACMS у глибині Росії. Однак США не дають такого дозволу, побоюючись ескалації конфлікту.

Україна вважає, що ці побоювання, хоч і справедливі, не повинні переважати над необхідністю України бити по Росії у відповідь, каже Єрмак.

Він сказав, що планує знову порушити це питання цього тижня на своїх зустрічах з адміністрацією Байдена, додавши, що для погодження США може знадобитися ще деякий час.

«Якщо ви хороші друзі, це не означає, що в усьому у вас однакова позиція», — зазначив Єрмак.

Він додав, що Україні ще потрібна додаткова інформація від адміністрації Байдена про те, скільки зброї вона планує надати в найближчі місяці та очікувану дату поставки.

«У нас є цей пакет, однак поставки, на жаль, затримуються. Нам потрібно більше зброї. Необхідно рухатися швидше», — сказав Єрмак, маючи на увазі фінансування, ухвалене Конгресом у квітні.

Удари по РФ американською зброєю

30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території Росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.

У червні Пентагон заявив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, а не лише по тих, що межують з Харківською областю.

Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Однак дозвіл не поширюється на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.

Після ракетного удару по «Охматдиту» спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликав США та інші західні країни, які ще цього не зробили, зняти обмеження на удари їхньою зброєю по територію РФ. Радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі у відповідь заявив, що навіть після атаки на дитячу лікарню Білий дім не скасує обмеження для ЗСУ на удари по території Росії американською зброєю — Україна може використовувати американське озброєння лише для ударів по прикордонню РФ, звідти та атакує, зокрема, Харківщину.

Удар по «Охматдиту»

Зранку 8 липня 2024 року російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит» у Києві, зруйнувавши її.

Від удару російської ракети на території лікарні загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами вісім дітей.

СБУ заявляє, що «Охматдит» зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну. Зокрема, на території лікарні знайшли уламок механізму розкриття крил ракети Х-101, уламок блоку постановки завад ракети Х-101, середню частину корпусу крилатої ракети Х-101, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101, також уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 з відображенням інвентарного та серійного номерів.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Спецслужба переконана, що це був цілеспрямований ракетний удар — на це вказують траєкторія польоту, характер пошкоджень і численні відео, зняті очевидцями. Масштабні руйнування — знищення двоповерхового корпусу лікарні та значні пошкодження навколишніх будівель — не характерні для ракети ППО, а от Х-101 з масою бойової частини у 400 кг таке зробити може.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вважає, що в «Охматдит» з «високою імовірністю» влучила російська ракета. У момент удару там було 670 дітей і близько тисячі працівників лікарні.

Тим часом російська пропаганда просуває версію, що в «Охматдит» влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.