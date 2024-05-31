В Україні підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по росії

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили використовувати американську зброю для ударів по росії — але є обмеження.

Про це він сказав у коментарі The Guardian.

Україна може вести вогонь американською зброєю лише у відповідь і лише по районах, що межують з Харківською областю, звідки російські окупанти ведуть новий наступ.

Рішення Штатів стосується реактивної артилерійської системи Himars, якою можна бити по скупченнях російських військових і їхніх центрах управління.

«Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам росії масово перетнути кордон», — наголосив Никифоров.

Утім, Білий дім наполягав, що Україна не має права використовувати систему далекого радіусу дії Atacms для ударів по території росії.

30 травня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно вже дозволила Україні бити по території росії американської зброєю, але з обмеженнями. Раніше The Washington Post писала з посиланням на джерела, що для України немає жодних обмежень на використання американських засобів ППО для збиття російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер додав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Кілька днів тому рішення схвалив лідер США, а чинності воно набуло в четвер, 30 травня.