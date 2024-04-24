Мінʼюст арештував усе майно й рахунки ексголови Верховного суду Всеволода Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає пресслужба відомства.

Рішення ухвалили, оскільки Князєв не виконав постанову Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

Також ДВС наклала арешт на банківські рахунки колишнього голови Верховного суду.

За словами Гайченка, якщо на рахунках боржника не буде грошей, тоді у нього стягнуть майно — у власності Князєва є чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та області.