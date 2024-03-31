NYT: Убивці російського пілота Кузьмінова залишили сліди, що можуть свідчити про причетність рф до вбивства

Убивці російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР України російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, залишили на місці злочину сліди, що можуть свідчити про причетність росії до вбивства.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в іспанській поліції, що розслідує вбивство Кузьмінова.

У Кузьмінова стріляли шість разів, а потім його тіло переїхали автомобілем. Правоохоронці виявили на місці злочину гільзи від 9-міліметрових патронів до пістолета Макарова — цю зброю широко використовували в пострадянських країнах.

«Це було чітке повідомлення: «Я тебе знайду, я тебе вбʼю, я тебе переїду і принижу», — заявив журналістам високопоставлений чиновник іспанської поліції.

У Європі після вбивства Кузьмінова виникли побоювання, що російські шпигунські мережі продовжують діяти і націлені на «ворогів Кремля», — попри узгоджені зусилля знищити їх після вторгнення рф в Україну. Російські спецслужби почали діяти агресивно і в рф, і за кордоном — це нагадує сталінську епоху, сказав журналістам експерт з російських військових і спецслужб Андрій Солдатов.

«Мова вже не про звичайне шпигунство. Йдеться про операції — і ці операції можуть включати вбивства», — вважає Солдатов.

Російський пілот Максим Кузьмінов на пресконференції у Києві, вересень 2023 року. Associated Press

Згідно з розслідуванням газети, Кузьмінов у жовтні 2023 року покинув Україну і переїхав у Вільяхойосу — невелике містечко на узбережжі Середземного моря. В Іспанії Кузьмінов поводився досить необережно — ходив у бари, популярні серед росіян і українців, і «смітив грошима», які отримав в Україні. Водночас Кузьмінов оселився в районі, який місцеві перебіжчики вважають «червоною зоною», — там живе багато агентів російських спецслужб.

За словами джерел The New York Times, його «фатальною помилкою» стало те, що він звʼязався зі своєю колишньою дівчиною, яка залишилася в росії, і запросив приїхати до нього в Іспанію.

Джерела NYT кажуть, що вбивство Кузьмінова має схожість з убивствами чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні 2019 року та отруєнням Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в Солсбері в 2018 році.

У поліції зазначають, що вбивці, які потрапили на камери спостереження, сховали обличчя під капюшонами, швидко виконали своє завдання і зникли, що свідчить про їхній професіоналізм. Кілери поїхали на автомобілі, який кинули за кілька кілометрів від місця злочину і підпалили. При цьому газета наголошує, що прямих слідів участі російської влади у вбивстві Кузьмінова поки знайти не вдалося.

«Тут, в Іспанії, не заведено розстрілювати когось, використовуючи велику кількість куль. Це вказує на організовану злочинність, на професіоналів», — сказав шеф поліцейського управління Вільяхойоси Пепе Альварес.

Деталі вбивства Кузьмінова

Уранці 13 лютого білий Hyundai Tucson вʼїхав у гараж під житловим будинком Кузьмінова і став між ліфтами, якими користуються мешканці, і пандусом, що веде на вулицю. За словами високопоставленого чиновника іспанської поліції, двоє чоловіків чекали в машині кілька годин.

Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфтів. Коли він проходив повз білий Hyundai, його звідти гукнули і потім відкрили вогонь. Хоча в нього влучило шість куль, Кузьмінов зумів відбігти від убивць, перш ніж впав на пандус.

Виїжджаючи з гаража, нападники наїхали на тіло Кузьмінова. Їхній автомобіль знайшли за декілька миль від місця злочину, спалений за допомогою спеціального розчину, який прискорив вигоряння машини. Фахівцям знадобився тиждень, щоб ідентифікувати марку й модель автомобіля. а також встановити, що його викрали за два дні до вбивства Кузьмінова в місті, розташованому приблизно за годину їзди від Вільяхойосу.

Спеціальний підрозділ Цивільної гвардії Іспанії розслідує вбивство в умовах суворої секретності. Влада публічно не підтвердила, що вбитим був Кузьмінов. Їм важко знайти офіційних осіб в Україні, які могли б їм допомогти. Але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не було питання, хто стоїть за смертю.

Джерела NYT кажуть, що вбивство Кузьмінова — важливий елемент російської пропаганди. Так вони залякують військовослужбовців, що думають перейти на сторону України — показують, що нібито знайдуть їх «усюди, де б вони не були».

Що передувало

3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.

19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе, і знайшли його застреленим», — казав Юсов. Іспанська преса писала, що тіло чоловіка знайшли на пандусі комунального гаража в курортній провінції Аліканте, а серед підозрюваних є кілька людей.