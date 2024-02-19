В Іспанії застрелили пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для України російський гелікоптер Мі-8 АМТШ.
Цю інформацію низці українських медіа підтвердив представник ГУР Андрій Юсов на тлі поширення в російських державних медіа новин про смерть Кузьмінова.
«Суспільному» Юсов підтвердив факт смерті, а «Українській правді» сказав, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим». Більше деталей він не розповів.
До цього російські пропагандистські медіа написали про ліквідацію Кузьмінова в Іспанії. Частина медіа посилається на італійський сайт IL-corrispondente, який називає Кузьмінова «зрадником», а інші державні медіа рф — на місцеві Levante-EMV та Іnformacion. Останні імені загиблого не називають, але пишуть, що вбитому українцю 33 роки. Кузьмінову ж на момент операції з викрадення гелікоптера було 28 років. Новини про вбивство в іспанських медіа від 13 лютого.
Про те, що загиблим був саме Кузьмінов, написав у Х проєкт Eureka News, пославшись на «неофіційну інформацію» від правоохоронців. Він також називає пілота «зрадником». Сам пост про Кузьмінова вже видалили.
- 3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.