На аеродром у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8

У Харківській області на аеродромі приземлився російський гелікоптер Мі-8. Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Джерела «Бабеля» у секторі оборони також підтвердили, що приземлення російського вертольота Мі-8 було спецоперацією української розвідки.

За словами Юсова, наразі розвідка проводить роботу з екіпажем. Більше деталей він пообіцяв надати згодом.

«УП» пише, що спецоперація ГУР тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.