Російський пілот, який вирішив перейти на бік України і викрав вертоліт, розповів деталі операції

Російський пілот, 28-річний капітан Максим Кузьмінов, який викрав російський вертоліт Мі-8 і перелетів на ньому на територію України, розповів деталі операції, яка отримала кодову назву «Синиця».
Про це він розповів у фільмі «Збиті льотчики росії», який показали 3 вересня.
Операцію провели 9 серпня 2023 року на території Вовчанської територіальної громади Харківської області, готувалися до неї кілька місяців. Максим Кузьмінов сам звʼязався з представником української розвідки, розповів, що перебуває біля кордону, передав своє місцезнаходження. Потім пілот остаточно ухвалив рішення і перетнув кордон на малій висоті в режимі радіотиші. Летів він через безпечну лінію фронту, яку організувала українська розвідка. Під час фінальної стадії операції пілот отримав поранення.
Зараз Кузьмінов у безпеці, отримав від України всі передбачені законом гарантії безпеки і дає свідчення про російську авіацію й аеродромну мережу.
«Основа мого вчинку — не сприяти цим військовим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться. Україна однозначно переможе в цій війні», — пояснив пілот.
Вертоліт уже поповнив авіаційний парк воєнної розвідки. Це перша операція від початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося захопити в боєздатному стані нову російську авіатехніку і переманити на свій бік фахового льотчика.
- Про те, що в Україні приземлився російський вертоліт, стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов розповідав, що, крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. «На жаль, вони були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо що маємо. А пілот наш чудово почувається, у нього все добре».