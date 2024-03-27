WSJ: Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон лобіювала обмін Навального на офіцера ФСБ Красікова

Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон пролобіювала в Білому домі міжнародні переговори про обмін російського політика Олексія Навального на офіцера ФСБ рф Вадима Красікова, який відбуває довічне увʼязнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це йдеться в розслідуванні газети The Wall Street Journal.

За даними джерел газети серед чинних і колишніх чиновників зі США, Європи та росії, Гілларі Клінтон відгукнулася на прохання журналіста-розслідувача Христо Грозева, який був другом Олексія Навального. Він пропонував включити увʼязненого російського політика в переговори про обмін на Вадима Красікова.

Оскільки Красіков відбуває покарання в Німеччині, то дружина Навального Юлія неофіційно зверталася до німецької влади, однак там думки розділилися: міністр закордонних справ Анналена Бербок була проти будь-якої угоди за участю засудженого за вбивство офіцера ФСБ.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц під час поїздки у Вашингтон таємно обговорював можливий обмін Навального, адже в Німеччині його вважають впливовим опозиціонером, що могло зменшити обурення населення в разі передачі росії Вадима Красікова. Однак на момент смерті Навального остаточної угоди між країнами не було, Москві не надсилали офіційної пропозиції, до неї донесли подробиці можливого обміну через приватного посередника. Імовірно, ним був російський олігарх Роман Абрамович.

У The Wall Street Journal пояснюють, що обміняти Навального саме на Красікова хотіли, бо в американських вʼязницях немає людей, яких би путін бажав повернути.

Соратники Навального та його дружина сподівалися, що прорив у переговорах відбудеться на зустрічі представників силових структур у Мюнхені. Туди приїхала Юлія Навальна. Однак під час саміту стало відомо про смерть політика.

Спочатку угода стосувалася обміну американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці у рф за звинуваченнями у шпигунстві, на Красікова. А вже потім Гілларі Клінтон просунула ідея додати в список Навального.

За звільнення Евана Гершковича виступав і колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такеру Карлсон — він планував натиснути на путіна під час свого візиту в Москву для інтервʼю з очільником Кремля. За словами Карлсона, путін відкинув ідея звільнення, але припустив, що Гершковича можна обміняти на неназваного вʼязня, який відповідає опису Красікова.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда й представники Кремля.

Хто такий Вадим Красіков

23 серпня 2019 року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі застрелили в Берліні. У його вбивстві звинуватили росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова, його справжнє імʼя — Вадим Миколайович Красіков. Він може бути причетним до замовного вбивства в Москві у 2013 році, а також повʼязаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, але росія (як завжди) свою причетність заперечувала.

У грудні 2021 року Вадим Красіков отримав довічне увʼязнення. Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вимпел» Вадим Красіков застрелив Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу росії. Наказ виходив від російської влади.

Хто такий Еван Гершкович

Американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. ФСБ каже, що він знімав одне з підприємств військово-промислового комплексу, що є держтаємницею. Гершковича тримають у СІЗО.