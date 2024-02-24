Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі.

Про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

Наразі Людмила Навальна перебуває в місті Салехард Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області. Тепер вона поховає сина.

Кіра Ярмиш зазначила, що наразі невідомо, чи перешкоджатиме влада провести похорони так, як цього хоче сімʼя Навального.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув.

Тим часом прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтверджень правдивості інформації від ФСВП. Адвокат політика вилітає до колонії. Російські пропагандистські медіа з посиланням на джерела пишуть, що в Навального відірвався тромб.

Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.