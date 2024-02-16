Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3.

Там написали, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося. Причини смерті встановлюють.

Олексію Навальному було 47 років.

Тим часом прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтверджень правдивості інформації від ФСВП. Адвокат політика вилітає до колонії.

Російські пропагандистські медіа з посиланням на джерела пишуть, що в Навального відірвався тромб.