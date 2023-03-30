У росії затримали журналіста The Wall Street Journal. ФСБ заявляє про «шпигунство»

У росії, у місті Єкатеринбург затримали журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це ФСБ повідомила 30 березня.

У ФСБ стверджують, що Гершкович «за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, що є держтаємницею».

«Припинено протиправну діяльність акредитованого при МЗС росії кореспондента московського бюро американської газети The Wall Street Journal громадянина США Гершковича Евана, 1991 року народження, підозрюваного в шпигунстві на користь американського уряду», — йдеться в релізі ФСБ.

Перед цим журналіст протягом кількох тижнів перебував у Єкатеринбурзі. Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до «ПВК Вагнера». У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За даними Meduza, окрім Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагілу. Там знаходиться оборонне підприємство «Уралвагонзавод».

29 березня єкатеринбурзьке видання «Вечерние ведомости» повідомило, що в центрі міста біля ресторану Bukowski Grill, де раніше зустрічалися активіст Ширшиков та Гершкович, люди в цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр. Ширшиков припустив, що це міг бути американський журналіст.