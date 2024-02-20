Зʼявились деталі вбивства пілота Максима Кузьмінова, який викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8

Іспанська преса повідомила подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Газета El País пише, що тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на пандусі комунального гаража в курортному місті Аліканте. Його застрелили і переїхали його ж автівкою. Поліція офіційно імені загиблого не називає, але джерела газети кажуть, що це Кузьмінов.

Агентство Europa Press додає, що документи загиблого можуть бути підробленими, правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Газета El Español з посиланням на джерела, які задіяні у слідстві, повідомляє про кількох підозрюваних. Їхню кількість не називають, лише зазначають, що вони довго стежили за Кузьміновим, вивчали його розпорядок дня і отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався. Виконавців вбивства джерела назвали фахівцями.

19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим», — казав Юсов. Більше деталей він не розповів. Сьогодні директор Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що Кузьмінов був «моральним трупом», відтоді як планував свій «брудний і страшний злочин».