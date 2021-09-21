У Johnson & Johnson заявили, що бустерна доза їхньої вакцини підвищує ефективність щеплення до 94%

У компанії Johnson & Johnson заявили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусу після введення бустерної дози зростає до 94%.
Про це пише Reuters.
Наразі Johnson & Johnson — єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина. У компанії розповіли, що якщо вколоти бустерну дозу через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%.
Дані нового дослідження допоможуть компанії переконати посадовців у необхідності бустерної дози їхньої вакцини. Там зазначають, що бустерна доза збільшує кількість антитіл у 4—6 разів. Водночас побічні ефекти після бустерної дози були аналогічні тим, які бувають після першої дози.
- 13 вересня науковці американського Управління з продовольства та медикаментів (FDA) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступили проти використання бустерних доз для щеплення всього населення.
- Водночас FDA дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.