В Johnson & Johnson заявили, что бустерная доза их вакцины повышает эффективность прививки до 94%

В компании Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины Janssen от коронавируса после введения бустерной дозы возрастает до 94%.
Об этом пишет Reuters.
Сейчас Janssen — единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина. В компании рассказали, что если уколоть бустерную дозу через два месяца после первой, то эффективность защиты возрастает до 94%.
Данные нового исследования помогут компании убедить чиновников в необходимости бустерной дозы их вакцины. Там отмечают, что бустерная доза увеличивает количество антител в 4—6 раз. В то же время побочные эффекты после бустерной дозы были аналогичны тем, которые бывают после первой дозы.
- 13 сентября ученые американского Управления по продовольствию и медикаментам (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования бустерных доз для иммунизации всего населения.
- В то же время FDA разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.