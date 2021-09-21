В Johnson & Johnson заявили, что бустерная доза их вакцины повышает эффективность прививки до 94%

В компании Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины Janssen от коронавируса после введения бустерной дозы возрастает до 94%.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас Janssen — единственная сертифицированная ВОЗ однодозовая вакцина. В компании рассказали, что если уколоть бустерную дозу через два месяца после первой, то эффективность защиты возрастает до 94%.

Данные нового исследования помогут компании убедить чиновников в необходимости бустерной дозы их вакцины. Там отмечают, что бустерная доза увеличивает количество антител в 4—6 раз. В то же время побочные эффекты после бустерной дозы были аналогичны тем, которые бывают после первой дозы.