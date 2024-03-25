ГУР: Сили оборони критично пошкодили російський десантний корабель «Ямал»

ЗСУ критично пошкодили російський десантний корабель «Ямал». Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що пробоїна у верхній палубі зумовила крен корабля на правий борт.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

У ніч проти 24 березня ЗСУ вдарили по військових обʼєктах рф у Криму. Зокрема, атакували 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі — там був пришвартований «Ямал».

За оцінками воєнної розвідки України, пошкодження «Ямалу» критичні — росіяни безперервно викачують з нього воду. «Ямал» брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік стояв на ремонті.

Інші деталі атаки на російські військові обʼєкти уточнюють. Генштаб ЗСУ ще раніше підтвердив атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі — уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту рф, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

OSINT-фахівці публікують супутникові фотографії з місць уражень кораблів. Вони припускають, що російські кораблі зазнали мінімальних уражень, але через атаку ЗСУ постраждав порт. Зокрема, на кораблі «Азов» можна помітити ймовірне місце ураження.