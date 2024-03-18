WSJ: Чехія закуповує снаряди для України у країн-союзниць росії

Чехія започаткувала ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України і знайшла постачальників у всьому світі включно з країнами-союзницями росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чеських чиновників.

За їхніми словами, радянська спадщина Чехії несподівано знадобилася — країна має звʼязки багатьма країнами Глобального Півдня з великими запасами зброї радянських часів і спроможністю виробляти більше снарядів.

Джерела WSJ не розголошують, про яких саме союзників росії йдеться. Чеські чиновники звернулися до країн, які мають або виробничі потужності, або сумісні боєприпаси на складах, і звʼязала їх із західною країною, яка розмістить замовлення та оплатить доставку. Також Чехія організувала б логістику, щоб поставки йшли через власні кордони або через треті країни, аби росія не дізналася про прямий звʼязок між країною походження та Україною.

«Тут ключове значення має конфіденційність: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції — за дуже незначними винятками, такими як Північна Корея», — додав радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр.

Заступник міністра оборони Чехії Ян Жірес зазначив, що Прага зʼясувала невідповідність між дружнім ставленням деяких урядів до рф публічно та їхньою відкритістю до ведення бізнесу з союзниками України.

Загалом Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів від різноманітних коаліцій постачальників по всьому світу, а також виявила ще 700 тисяч, які зможе закупити за рахунок додаткового фінансування.