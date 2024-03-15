Премʼєр Чехії не став озвучувати при Фіцо деталі поставок снарядів Україні — боїться витоку інформації

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі із союзниками в Парижі скорегував деталі своєї промови, щоб не озвучувати подробиці поставок боєприпасів Україні у присутності словацького колеги Роберта Фіцо. Про це пише чеське видання Aktualne.

За інформацією журналістів, від початку президент Франції Емманюель Макрон анонсував присутність представників майже 15 країн. Там Фіала планував розповісти, як просувається чеська ініціатива з пошуку боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Однак початкові 15 країн «поступово перетворилися на 25 запрошених», серед яких був і голова словацького уряду Роберт Фіцо.

Коли Фіала дізнався про присутність Фіцо, то вирішив змінити зміст свого виступу. «Так, ми це викреслили», — підтвердило Aktuálně.cz джерело в чеській дипломатії.

Фіала побоювався, що стратегічна інформація про боєприпаси може потрапити до росіян через, як вважається, проросійського премʼєра Словаччини.