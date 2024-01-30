Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва. Йому сьомий раз зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 30 січня продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року. Також суд зменшив йому заставу з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суму застави Князєву «ріжуть» уже всьоме. У травні 2023 року вона становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні того ж року суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, у жовтні до 35 мільйонів, а на початку грудня — до 27 мільйонів. Наприкінці грудня 2023 року заставу знизили до 20 млн грн.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Детальніше — тут. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має переказати 21 мільйон гривень у Фонд United24 на проєкт «Армія дронів».