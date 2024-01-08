Український посол: Іран досі не назвав імен нібито засуджених за збиття рейсу МАУ PS752

Іран досі не назвав імен десятьох військовослужбовців, яких нібито засудили у квітні минулого року за збиття у 2020 році українського пасажирського лайнера рейсу PS752 авіакомпанії МАУ.
Про це Украінформу розповів тимчасовий повірений у справах України в Ірані Євген Кравченко.
Він нагадав, що іранські ЗМІ у квітні 2023 року писали про вирок для десятьох військових, які пройшли 20 судових засідань. Імені жодного засудженого не розголошували, усе публікували лише у межах іранської юридичної кваліфікації.
Кравченко пояснив, що обвинувачених 2 та 3 ланки (особовий склад ЗРК «Тор-М1») засуджено до одного року, обвинуваченого 4 ланки (відповідального системи) і обвинуваченого 5 ланки (відповідального за командний пункт системи) — до трьох років, обвинуваченого 6 ланки (тодішнього командира 5 Тегеранської бази ППО) — до двох років, обвинуваченого 7 ланки (чергового офіцера регіонального центру управління операціями Тегерана) — до двох років, обвинуваченого 8 ланки (тодішнього командувача регіонального центру управління операціями Тегерана) — до півтора року, обвинуваченого 9 ланки (тодішнього командувача зоною ППО Тегерана) — на один рік, обвинуваченого 10 ланки (тодішнього командувача ППО Повітряно-космічних сил КВІР) — на один рік.
- 8 січня 2020 року в столиці Ірану пасажирський рейс МАУ PS752 після зльоту був збитий двома ракетами ППО. Усі 176 людей на борту, зокрема 57 громадян Канади, загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що в трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У січні 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.
- У квітні 2023 року суд Ірану оголосив вироки десятьом військовим за збиття літака, але Міжнародна координаційна група назвала суд «фіктивним».
- 4 липня Україна, Канада, Швеція та Британія подали проти Ірану позов до Міжнародного суду ООН. Іран назвав позов «політичним».
- Іран відмовився визнати свою відповідальність і проігнорував претензії міжнародної групи, а також досі не виплатив ніяких компенсацій.