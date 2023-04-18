Міжнародна координаційна група: Іран провів «фіктивний» суд над своїми військовими через збиття літака МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам пасажирського рейсу PS752 назвала «фіктивним» суд Ірану над десятьма іранськими військовими через збиття українського пасажирського літака МАУ, що сталося у 2020 році.

У спільній заяві координаційна група додала, що вироки ймовірним винуватцям авіакатастрофи «не принесли правди чи справедливості сімʼям жертв».

«Увесь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, був упередженим і непрозорим», — написали в заяві.

Там наголосили, що судові процеси в Тегерані не мають відволікти увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобовʼязань, а Міжнародна група продовжуватиме працювати, щоб притягнути винних до відповідальності.