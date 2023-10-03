Збиття літака МАУ: Іран відмовився визнати свою відповідальність і проігнорував претензії міжнародної групи

Іран ігнорує претензії членів міжнародної Координаційної групи щодо збиття пасажирського рейсу МАУ PS752 і відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України за підсумками обговорень, що відбулися цього тижня.
Головними темами стала відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права і необхідність повної компенсації завданої шкоди.
«Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одна від одної, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів», — зазначили в українському МЗС.
- 8 січня 2020 року в столиці Ірану пасажирський рейс МАУ PS752 після зльоту був збитий двома ракетами ППО. Усі 176 людей на борту, зокрема 57 громадян Канади, загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що в трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У січні 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.
- У квітні 2023 року суд Ірану оголосив вироки десятьом військовим за збиття літака, але Міжнародна координаційна група назвала суд «фіктивним».
- 4 липня Україна, Канада, Швеція та Британія подали проти Ірану позов до Міжнародного суду ООН. Іран назвав позов «політичним».