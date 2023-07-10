Збиття літака МАУ: Іран назвав «політичним» позов України до Міжнародного суду ООН

Іран офіційно відреагував на позов України, Канади, Швеції та Великої Британії до Міжнародного суду ООН за збиття рейсу МАУ PS752 в січні 2020 року, коли загинули 176 людей.

Як передає IRNA, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило позивачів у «переслідуванні політичних цілей та інтересів».

Іран стверджує, що створив «незалежну технічну групу» одразу після збиття літака і нібито «сумлінно» і «прозоро» встановлював усі деталі трагедії.

МЗС зазначає, що Іран допускав до місця падіння експертів, а технічний звіт, підготовлений за участю експертів із Франції, США, України, Канади та Британії після завершення розслідування, більшість цих експертів нібито «сприйняла добре».

У заяві підкреслюється, що військова прокуратура Тегерану провела ретельне та всебічне розслідування незалежно, неупереджено та на основі законів і правил країни, а влада заявляла про «готовність брати участь у колективних переговорах» з чотирма урядами. Однак згадані уряди «продемонстрували, що не мають прихильності власному запиту на переговори, ігноруючи пропозиції Ірану».