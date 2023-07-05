Україна, Канада, Швеція і Британія подали проти Ірану до суду через збиття рейсу МАУ

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали до Міжнародного суду спільну заяву про порушення справи проти Ірану через збиття літака рейсу PS752.
Про це суд оголосив 5 липня, а позов подали 4 липня.
У своїй заяві країни стверджують, що Іран порушив низку зобовʼязань щодо Монреальської конвенції, коли 8 січня 2020 року військові «Корпусу вартових ісламської революції» збили цивільний літак Міжнародних авіаліній України (рейс PS752). В авіакатастрофі загинули всі 9 членів екіпажу і 167 пасажирів, багато з яких були громадянами та резидентами держав-заявників позову.
За словами заявників, Іран «не вжив усіх практично можливих заходів для запобігання незаконному та навмисному вчиненню злочину» — збиттю літака. Згодом Іран також не зміг провести неупереджене, прозоре та справедливе кримінальне розслідування та кримінальне переслідування відповідно до міжнародного права.
Міжнародний суд є головним судовим органом Організації Обʼєднаних Націй, він розташований у Гаазі. Суд розглядає суперечки, які йому передають держави. Його рішення — обовʼязкові та не підлягають оскарженню. Також суд може надавати консультативні висновки з юридичних питань, які йому передають уповноважені органи та установи системи Організації Обʼєднаних Націй.
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