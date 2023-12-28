США запровадили санкції проти однієї людини та трьох організацій, які фінансували єменських хуситів

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти однієї людини та трьох організацій, які фінансували хуситів, що атакують кораблі в Червоному морі.

Зокрема, під санкціями опинилися голова Асоціації обмінників валют у Сані й три пункти обміну в Ємені та Туреччині. Вони сприяли передачі мільйонів доларів хуситам за вказівкою Саїда аль Джамаля, який повʼязаний з іранським «Корпусом вартових ісламської революції».

За даними американського Мінфіну, мережа Саїда аль Джамаля працює з обмінними пунктами, розташованими по всьому Близькому Сходу — вони сприяють переміщенню іранських коштів до єменських хуситів.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Угруповання підтримує ХАМАС у війні з Ізраїлем.

Спочатку хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли в заручники до 25 людей. Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason — нападників затримали.

У грудні хусити почали атакувати ракетами й безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США і Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла». Пізніше хусити атакували два судна: контейнеровоз «Аль-Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, і контейнеровоз MSC Palatium III, теж під ліберійським прапором. Есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Diamond 16 грудня збив ракетою Sea Viper ймовірний безпілотник, який націлився на торгове судно в Червоному морі.

Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу данський Maersk призупинив усі перевезення Червоним морем. Нафтовий гігант BP теж призупинив усі поставки Червоним морем. Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd заявила про такий самий крок.

19 грудня Сполучені Штати оголосили про початок спільної операції десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі на тлі атак єменських хуситів на танкери й судна. За три дні Пентагон заявив, що понад 20 країн уже приєдналися до операції Prosperity Guardian.

У суботу, 23 грудня, іранський безпілотник влучив у танкер із хімікатами Chem Pluto, що йшов Індійським океаном. Це вже сьома іранська атака на комерційне судно з 2021 року.