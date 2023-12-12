Єменські хусити протикорабельною ракетою поцілили у норвезький танкер в районі Червоного моря

Поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила у танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла».

Атаку підтвердило Центральне командування Збройних сил США. Після влучання ракети на STRINDA спалахнула пожежа. На допомогу танкеру прийшов американський есмінець USS Mason (DDG-87). Танкер-хімовоз зараз прямує в безпечний порт, повідомив Reuters норвезький власник судна Mowinckel Chemical Tankers. Екіпаж із 22 громадян Індії не постраждав.

Відповідальність за атаку на себе взяли хусити. Вони заявили, що це операція в рамках «протесту» проти наземної операції Ізраїлю в секторі Гази.

У цю суботу, 9 грудня, речник хуситів заявив, що угруповання атакуватиме усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності. Чи має STRINDA якісь звʼязки з Ізраїлем, невідомо.