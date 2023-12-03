У Червоному морі безпілотники атакували кілька суден, серед них — військовий корабель США

У Червоному морі безпілотники атакували американський військовий корабель і кілька комерційних суден.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Пентагон.

«Ми знаємо про повідомлення щодо атак на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі, і надамо інформацію, щойно вона стане доступною», — заявили в Пентагоні.

US Navy

Раніше британські військові заявили про ймовірні удари безпілотника та вибухи в Червоному морі.

За даними агентства Reuters, дрони атакували щонайменше два вантажні судна. Напад стався поблизу Ємену.

AP

Згодом підтримувані Іраном хусити підтвердили, що атакували цивільні судна. Вони заявили, що ці кораблі пов’язані з Ізраїлем, і не визнали, що поцілили в корабель ВМС США.