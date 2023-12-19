Десять країн починають спільну операцію заради безпеки морського руху в Червоному морі

Сполучені Штати оголосили про початок спільної операції десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін.

Крім США, в операції беруть участь Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

Кілька великих міжнародних судноплавних компаній оголосили, що призупинять використання Червоного моря для судноплавства через безпекові загрози.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Угруповання підтримує ХАМАС у його війні з Ізраїлем.

Спочатку хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли в заручники до 25 людей. Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason і нападників затримали.

У грудні хусити почали атакувати ракетами і безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США і Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла». Пізніше хусити атакували два судна: контейнеровоз «Аль-Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, і контейнеровоз MSC Palatium III, також під ліберійським прапором. Есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Diamond 16 грудня збив ракетою Sea Viper ймовірний безпілотник, який націлився на торгове судно в Червоному морі.

Через безпекові ризики для найбільший контейнерний перевізник світу данський Maersk призупинив усі перевезення Червоним морем. Нафтовий гігант BP також призупинив усі постачання по Червоному морю. Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd заявила про такий самий крок. Тепер шлях їхніх суден подовжиться й ускладниться, оскільки їм доведеться замість протоки Баб-ель-Мандеб проходити через мис Доброї Надії на півдні Африки.