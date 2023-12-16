Британський есмінець збив дрон під час супроводу торгового судна. Що відбувається у Червоному морі

Есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Diamond збив ракетою Sea Viper ймовірний безпілотник, який націлився на торгове судно в Червоному морі.

Про це повідомив міністр оборони Грант Шаппс.

Імовірно, безпілотник запустили єменські хусити, які напали на щонайменше десять торговельних суден з 19 листопада.

За два дні до цього Diamond пройшов через Суецький канал для захисту суден на тлі посилення атак у Червоному морі. Для есмінця це було перше використання ракети Sea Viper у бою, передає портал Navy Lookout.

Sea Viper — це британська назва протиповітряної ракетної системи PAAMS, яку розробили Франція, Італія та Велика Британія. Система може відстежувати, націлювати й знищувати різні повітряні цілі, зокрема дрони, винищувачі, надзвукові крилаті ракети та інше. PAAMS може запускати вісім ракет менш ніж за десять секунд за допомогою системи вертикального запуску Sylver і одночасно керувати до 16 ракетами.

Що відбувається у Червоному морі?

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Угруповання підтримує ХАМАС у їхній війні з Ізраїлем.

Спочатку хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли у заручники до 25 людей. Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason і нападників затримали.

У грудні хусити почали атакувати ракетами і безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США та Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла». Пізніше хусити атакували два судна: контейнеровоз «Аль-Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, та контейнеровоз MSC Palatium III, також під ліберійським прапором.

Через ризики для безпеки найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупинив усі перевезення Червоним морем. Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd заявила про аналогічний крок. Тепер шлях їхніх суден збільшиться й ускладниться, оскільки їм доведеться замість протоки Баб-ель-Мандеб проходити через мис Доброї Надії на півдні Африки.