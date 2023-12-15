Єменські хусити атакували два судна в Червоному морі

У Червоному морі два вантажні судна зазнали обстрілів з боку Ємену, передає вісник судноплавства Maritime Bulletin. Контейнеровоз «Аль Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, атакували безпілотником або протикорабельною ракетою. На судні зайнялася пожежа — щонайменше один контейнер упав у воду.
Згодом ще одна ракета влучила в інший контейнеровоз MSC Palatium III, також під ліберійським прапором. Він йшов з Мозамбіку до Саудівської Аравії. На судні виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати, без постраждалих.
Запуски відбувалися з території північного Ємену, підконтрольного радикальному угрупованню єменських хуситів «Ансар Алла». Вони і взяли на себе відповідальність за атаку.
Раніше хусити оголосили, що беруть участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатимуть на будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю або належать йому.
Зазначимо, що «Аль Джасра» належить німецькій компанії Hapaq Lloyd AG, а Palatium III — швейцарській MSC. Ані самі компанії, ані маршрути суден не повʼязані з Ізраїлем.
Міністерство оборони США повідомило агентству Reuters, що на допомогу кораблям вийшло американське військове судно. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що атаки хуситів на судна в Червоному морі, в районі важливої для морської торгівлі Баб-ель-Мандебської протоки, становлять загрозу для комерційного судноплавства. «США спільно з міжнародною спільнотою і партнерами в регіоні працюють над усуненням цієї загрози», — сказав він.
Це вже четверта за останній місяць атака хуситів на кораблі біля узбережжя Червоного моря.
- У листопаді хусити в Червоному морі захопили вантажне судно Galaxy Leader, на якому (поки не підтверджено) можуть бути українці. Вони мотивували захоплення звʼязками судна з Ізраїлем, проте воно належить британській компанії. У заручники взяли до 25 людей.
- Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason і нападників затримали.
- Вже в грудні хусити почали атакувати ракетами і безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США та Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла».