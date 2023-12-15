Єменські хусити атакували два судна в Червоному морі

У Червоному морі два вантажні судна зазнали обстрілів з боку Ємену, передає вісник судноплавства Maritime Bulletin. Контейнеровоз «Аль Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, атакували безпілотником або протикорабельною ракетою. На судні зайнялася пожежа — щонайменше один контейнер упав у воду.

Згодом ще одна ракета влучила в інший контейнеровоз MSC Palatium III, також під ліберійським прапором. Він йшов з Мозамбіку до Саудівської Аравії. На судні виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати, без постраждалих.

Запуски відбувалися з території північного Ємену, підконтрольного радикальному угрупованню єменських хуситів «Ансар Алла». Вони і взяли на себе відповідальність за атаку.

Раніше хусити оголосили, що беруть участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатимуть на будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю або належать йому.

Зазначимо, що «Аль Джасра» належить німецькій компанії Hapaq Lloyd AG, а Palatium III — швейцарській MSC. Ані самі компанії, ані маршрути суден не повʼязані з Ізраїлем.

Міністерство оборони США повідомило агентству Reuters, що на допомогу кораблям вийшло американське військове судно. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що атаки хуситів на судна в Червоному морі, в районі важливої для морської торгівлі Баб-ель-Мандебської протоки, становлять загрозу для комерційного судноплавства. «США спільно з міжнародною спільнотою і партнерами в регіоні працюють над усуненням цієї загрози», — сказав він.

Це вже четверта за останній місяць атака хуситів на кораблі біля узбережжя Червоного моря.