Пентагон: Понад 20 країн приєдналися до операції проти хуситів у Червоному морі

Понад 20 країн погодилися брати участь у новій, очолюваній США коаліції, яка захищає комерційні кораблі в Червоному морі від атак єменських хуситів.

Про це повідомили в Пентагоні, передає Reuters.

За даними агентства, щонайменше вісім країн, про які йде мова, хочуть залишитися анонімними, оскільки операція повʼязана з війною між Ізраїлем і ХАМАС.

США розпочали операцію Prosperity Guardian три дні тому. Вона передбачає спільне патрулювання країн у Червоному морі біля Ємену.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Угруповання підтримує ХАМАС у його війні з Ізраїлем.

Спочатку хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли в заручники до 25 людей. Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason і нападників затримали.

У грудні хусити почали атакувати ракетами і безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США і Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла». Пізніше хусити атакували два судна: контейнеровоз «Аль-Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, і контейнеровоз MSC Palatium III, також під ліберійським прапором. Есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Diamond 16 грудня збив ракетою Sea Viper ймовірний безпілотник, який націлився на торгове судно в Червоному морі.

Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу данський Maersk призупинив усі перевезення Червоним морем. Нафтовий гігант BP також призупинив усі постачання по Червоному морю. Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd заявила про такий самий крок. Тепер шлях їхніх суден подовжиться й ускладниться, оскільки їм доведеться замість протоки Баб-ель-Мандеб проходити через мис Доброї Надії на півдні Африки.