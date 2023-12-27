Суд визнав ексголову Верховного суду Князєва винним в отриманні дорогого подарунка

Печерський районний суд Києва визнав ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва винним у тому, що він отримав подарунок дорожчий за дозволений законом.

Про це пише НАЗК.

Суд зобовʼязав Князєва заплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок на суму 906 600 гривень. Суддям заборонено брати подарунки, вартість яких більша за два прожиткових мінімуми для працездатних. Наразі один такий мінімум становить 2 684 гривні.

Всеволод Князєв отримав подарунок — оренда квартири у Печерському районі столиці площею 133 кв. м за суттєво нижчою від ринкової ціною. Наприкінці 2017 року суддя уклав договорів оренди, за яким винаймав квартиру із щомісячною платою в одну тисячу гривень.

Справа Всеволода Князєва

15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. У грудні заставу для Князєва зменшили ушосте — до 20 мільйонів гривень.