При будівництві «Північного потоку — 2» росію цікавили дані про субмарини НАТО. Деяку інформацію вона отримала

Під час будівництва газопроводу «Північний потік — 2» росія через запити до німецьких органів влади намагалася отримати таємну інформацію про військові підводні човни НАТО в Балтійському морі.

Як пише Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, такого висновку дійшла слідча комісія парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія.

Гірське управління міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 запитувало в Бундесверу координати зон занурень підводних човнів у Балтійському морі. Це управління було одним з органів, що займалися ліцензуванням трубопроводу і у 2018 році відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію у прибережних водах Німеччини.

Комісія встановила, що росії надали «дуже приблизні дані», але це поставило під загрозу безпеку Німеччини і НАТО.

Процес ліцензування трубопроводу супроводжували корупційні скандали, звинувачення в порушеннях та лобіюванні інтересів росії через німецьких чиновників. У Німеччини у 2023 році почали розслідування проти фонду «Захист клімату та екології», створеного рішенням парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія. Його звинуватили в допомозі будівництву обходити санкції США.

Російський «Газпром» профінансував цей фонд на €20 мільйонів. Керівництву ж фонду закидали хабарництво. Після початку повномасштабної війни росії проти України німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу.