У Німеччині розгортається скандал навколо «кліматичного» фонду. Він допомагав обходити санкції за будівництво «Північного потоку — 2»

У Німеччині розгортається скандал навколо фонду «Захист клімату та екології», який підозрюють у допомозі компаніям обходити санкції США за участь у будівництві нині підірваного російського газопроводу «Північний потік — 2».

Як пише Bild, «кліматичний» фонд, який отримав €20 мільйонів від компанії Nord Stream 2 AG (управляє російськими газопроводами «Північний потік» та «Північний потік — 2») і використовувався німецькою федеральною землею Мекленбург-Передня Померанія (саме там розташований трубопровід), так і не ліквідували, як заявлялося раніше. Він досі працює.

Тепер стало відомо, що таємниче зниклу минулорічну податкову декларацію Фонду спалила в каміні місцева працівниця фінансової інспекції. У цьому зізнався голова податкової служби Уве Ольшевський на засіданні комітетів з питань права та фінансів. Працівниця інспекції також це визнала. Було спалено щонайменше три декларації. Саме вони стосувалися пожертв на €20 мільйонів від кремлівської групи «Газпром». Половина цієї суми мала бути сплачена як податок, але цього не сталося.

Ініціатором створення фонду була Мануела Швезіг — премʼєр землі Мекленбург-Передня Померанія. Видання пише, що вона багато років боролося за продовження будівництва трубопроводу, ігноруючи попередження США, Польщі, країн Балтії та України. Стверджують, що вона тісно співпрацювала з найближчим путінським оточенням і від 2018 року сім разів зустрічалася з Маттіасом Варнігом — керуючим директором компанії Nord Stream 2 AG.