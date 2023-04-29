У Бахмуті українська армія контролює кілька кварталів, решту міста окупували росіяни. Україна готується до контрнаступу. Ситуація на фронті на 430-й день великої війни. Інтерактивні мапи «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Російські війська майже повністю захопили Бахмут, під контролем України лишаються кілька кварталів із багатоповерхівками на заході. Росіяни перерізали основні виїзди з міста, тому для виходу лишилися лише ґрунтові дороги, які постійно обстрілюють. Окупанти намагаються наступати в районі Авдіївки та Марʼїнки, але безуспішно. На всіх інших напрямках росіяни продовжують оборонятися і готуються до українського контрнаступу.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по обʼєктах росіян і багато іншого.

Західні медіа продовжують обговорювати майбутній український контрнаступ. Про це постійно запитують і представників української влади. Міністр оборони Олексій Резніков уже зазначає, що очікування українців та світу щодо контрнаступу «дещо перегріті». Однак запевняє, що про його початок одразу всі дізнаються. А очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснює, що росіяни майже не завдають масованих ракетних ударів по Україні, щоб накопичити ракети для відбиття української атаки.

Видання The New York Times пише, що Україна перенесла контрнаступ на травень ― через погану погоду та повільні поставки зброї. До кінця квітня Україна разом із партнерами має підготувати 12 нових бригад, які задіють для атаки. Проте досі є проблеми з боєприпасами. Видання Politico пише про серйозні занепокоєння в Білому домі, адже якщо український контрнаступ провалиться, це сильно вдарить по американській владі. Причому одразу з обох боків: і від прихильників того, що Україні потрібно допомагати більше, і від тих, хто вважає, що допомогу треба скоротити. Вашингтон уже нібито радить Києву почати обговорювати скромніші умови перемоги ― наприклад, не повне звільнення української території, а стабілізацію лінії фронту, тимчасове припинення вогню, безпекові гарантії для України від західних партнерів та гроші на відбудову. Однак влада України майбутній контрнаступ оцінює значно оптимістичніше.

Видання The Washington Post продовжує публікувати матеріали на основі злитих документів Пентагону. Деякі з них містили аналіз внутрішніх процесів у росії. Зокрема, того, що президент росії володимир путін підтримав пропозицію військового керівництва додатково завербувати протягом 2023 року 400 тисяч військовослужбовців для війни. Із них 115 тисяч одразу відправлять на фронт, а 300 тисяч ― у резерв. В іншому документі йшлося про те, що навіть попри санкції та економічний тиск росія ще принаймні рік зможе покривати витрати на війну. А російські еліти, хоч здебільшого не погоджуються з політикою Кремля, не готові виступити проти путіна.

Уночі 24 квітня в Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про чергову атаку морських безпілотників, які нібито ліквідували. Профільне видання про військово-морські флоти Naval News пише, що росіяни докладають величезних зусиль для захисту Севастополя від морських дронів. Вони збудували щонайменше шість загороджень на входах до бухт, а в морі та повітрі постійно чергують патрулі, щоб якнайшвидше виявляти дрони. Тим часом Україна намагається модернізувати морські безпілотники ― на конференції BRAVE1 презентували безпілотні підводні торпеди, які можуть нести від 20 кілограмів до 5 тонн вибухівки. Виробник стверджує, що вони здатні долати 2 тисячі кілометрів.

А вже вночі 29 квітня в Севастополі почалася пожежа на нафтобазі в Козачій бухті, де заправляються російські кораблі. Окупаційна влада знову заявила про атаку безпілотників ― цього разу повітряних.

Майже два місяці росіяни не завдавали масованих ракетних ударів по Україні. Але 28 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск 23 крилатих ракет, 21 з них збили сили ППО. Одна з ракет влучила у приватний будинок у Дніпрі — загинули матір із дитиною. Інша влучила в багатоповерхівку в Умані. Там досі розбирають завали, наразі відомо про 23 загиблих і 18 поранених.

У Харківській області лінія фронту не змінюється. Росіяни досі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти намагаються наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї.

У Луганській області росіяни теж не просунулись. Найсерйозніші бої тривають у районі села Діброва та в лісах на південь від Кремінної. Головна мета окупантів — відсунути українські війська від міст Кремінна та Сватове, а також від траси між ними.

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На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини та Донеччини — росіяни продовжують атакувати селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. У районі останнього окупанти змогли знову захопити компресорну станцію, яка за час повномасштабного вторгнення вже кілька разів переходила з рук в руки.

Ці населені пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром, і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, поки не захоплять Бахмут.

У самому Бахмуті росіяни завершують захоплення міста. Під контролем українських військ лишаються кілька кварталів із багатоповерхівками. Окупанти активно використовують артилерію та авіабомби, щоб знищувати ці багатоповерхівки. Під час відступу їх підривають і українські війська, щоб не залишати росіянам зручних спостережних позицій та ліквідувати тих окупантів, що встигли туди зайти. Росіяни перерізали вже всі основні дороги з міста ― лишилися лише ґрунтові дороги, які постійно обстрілюють.

Навколо Бахмуту росіяни знову збільшили тиск на село Хромове і на трасу Бахмут ― Часів Яр. На одній ділянці вони навіть змогли підійти впритул до цієї дороги, тому українська армія більше не може її використовувати для забезпечення військ у Бахмуті.

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Найімовірніше, найближчим часом українські військові повністю вийдуть із Бахмуту і займуть оборону на нових позиціях. Однак наступ росіян майже захлинувся, а в Бахмуті вони зазнали серйозних втрат. Тому навряд після захоплення міста вони матимуть сили йти далі з таким ж тиском. До того ж наступне місто на їхньому шляху ― Часів Яр ― розташований на височині. Очевидно, росіяни зупиняться та почнуть перегрупування і підготовку до українського контрнаступу.

На всіх інших напрямках на Донеччині ситуація майже не змінилася. Окупанти повільно просуваються на півночі та на півдні від Авдіївки, паралельно знищуючи місто авіабомбами, однак до її оточення ще далеко. Основні бої тривають на захід від села Новобахмутівка вздовж дороги Костянтинівка ― Донецьк, а також у районі сіл Первомайське і Невельське.

Тривають бої і в місті Марʼїнка, але просунутися там росіянам не вдається. Натомість у районі міста Вугледар ситуація стабілізувалася, й окупанти поки не намагаються активно наступати. Генштаб ЗСУ останній тиждень звітує, що росіяни атакують лише на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

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У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли. Російська армія готується до оборони: створює фортифікаційні споруди та копає кілометрові окопи.

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У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється — вона стабілізувалася по річці Дніпро. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною, поки окуповану територію Запорізької області не почнуть звільняти.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 квітня повідомив, що українські війська зайняли позиції на лівому березі Херсонщини. Такий висновок там зробили через російські відео, на яких артилерія била по українських позиціях на лівому березі Дніпра, навпроти Херсону. Там розташовані прибережні дачі. Цю заяву ISW у медіа та соцмережах інтерпретували як те, що Україна форсувала річку Дніпро та створила плацдарм.

Насправді в цьому немає нічого нового, тому що Україна після звільнення Херсону в листопаді 2022 року регулярно відправляє диверсійно-розвідувальні групи на інший берег.

Це невеликі групи піхоти, які припливають на швидкісних катерах і займають прибережні будинки. Вони можуть знищувати російські позиції чи невеликі склади боєприпасів або вести розвідку. До того ж їм не потрібно лишатися там постійно ― після завдання українські військові повертаються на правий берег. Це не можна назвати створенням плацдарму.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні партнери вже передали Україні 98% обіцяної техніки. Ідеться про 230 танків, 1 550 бронемашин і багато боєприпасів. Завдяки цьому вдалося підготувати понад 9 нових українських бронетанкових бригад.

До України продовжують прибувати сучасні західні системи повітряної оборони. Уперше Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot, які можуть збивати балістичні ракети. Також Німеччина передала Україні ще одну систему IRIS-T, а премʼєр Денис Шмигаль розповів, що на бойовому чергуванні в Україні вже є система Skynex. Це комплекс ближнього радіусу дії, який має збивати безпілотники та крилаті ракети боєприпасами калібру 35 мм.

Чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 21 квітня. За його результатами Латвія пообіцяла Україні передати всі наявні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. А країни, що входять до «танкової коаліції», погодилися створити в Польщі базу для ремонту західних танків. Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще 14 танків Leopard 2, однак прибудуть вони аж на початку 2024 року.

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