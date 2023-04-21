Латвія передасть Україні всі свої системи Stinger

Латвія передасть Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, що залишилися в розпорядженні її армії.

Про це 21 квітня заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, цитує Delfi.

«Латвія відгукнулася на запит України про постачання систем ППО й ухвалила рішення передати Україні всі наявні в нашому розпорядженні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якнайшвидше», — сказала Мурнієце.

Міністр додала, що Латвія разом із союзниками працюють над новою ініціативою щодо навчання солдат Збройних сил України в Латвії.