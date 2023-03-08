Латвія передала ЗСУ перші автомобілі, які конфіскували у пʼяних водіїв

Латвія передала Україні перші автомобілі, які конфіскували у пʼяних водіїв. Вони підуть на потреби Збройних сил України.

Про це пише Delfi.

У вівторок уряд ухвалив рішення безоплатно передати військовим частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та Територіальному медобʼєднанню Купʼянської міськради вісім автомобілів.

Міністр фінансів Арвіл Ашераденс розповів, що від ідеї до втілення пройшло трохи більше за місяць. До процесу активно підключилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону для підтримки цивільного населення України.

Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства.