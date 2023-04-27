WP: Росія протягом 2023 року збирається «непомітно призвати» 400 тисяч військових

Президент росії володимир путін підтримав пропозицію військового керівництва завербувати протягом 2023 року 400 тисяч додаткових військовослужбовців для війни в Україні.

Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на витік секретних документів американської розвідки.

У середині лютого президент росії володимир путін підтримав пропозицію військових «непомітно завербувати» 400 тисяч додаткових військовослужбовців протягом 2023 року.

Також існує план російського Міноборони, який підтримав путін, — набрати понад 415 тисяч контрактників у 2023 році. Найближча мета росії, мабуть, полягає в тому, щоб завербувати 415 тисяч солдатів-контрактників, з яких 300 тисяч служитимуть як резерв, а 115 тисяч будуть формувати нові підрозділи або поповнювати недоукомплектовані підрозділи.

Згідно з іншим документом американської розвідки, щоб захистити путіна від негативної реакції та відвести будь-яке суспільне невдоволення від Кремля, мобілізаційні плани включають залучення регіональних губернаторів для організації вербувальних кампаній та продовження залучення людей з вʼязниць.