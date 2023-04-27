WP: Росія протягом 2023 року збирається «непомітно призвати» 400 тисяч військових

Президент росії володимир путін підтримав пропозицію військового керівництва завербувати протягом 2023 року 400 тисяч додаткових військовослужбовців для війни в Україні.
Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на витік секретних документів американської розвідки.
У середині лютого президент росії володимир путін підтримав пропозицію військових «непомітно завербувати» 400 тисяч додаткових військовослужбовців протягом 2023 року.
Також існує план російського Міноборони, який підтримав путін, — набрати понад 415 тисяч контрактників у 2023 році. Найближча мета росії, мабуть, полягає в тому, щоб завербувати 415 тисяч солдатів-контрактників, з яких 300 тисяч служитимуть як резерв, а 115 тисяч будуть формувати нові підрозділи або поповнювати недоукомплектовані підрозділи.
Згідно з іншим документом американської розвідки, щоб захистити путіна від негативної реакції та відвести будь-яке суспільне невдоволення від Кремля, мобілізаційні плани включають залучення регіональних губернаторів для організації вербувальних кампаній та продовження залучення людей з вʼязниць.
- За оцінками західної розвідки, росія розпочала вторгнення в лютому 2022 року силами близько 150 тисяч військових. Минулої осені в результаті «часткової мобілізації» викликали понад 300 тисяч людей, ще 50 тисяч, як вважають, воюють в Україні у складі «ПВК Вагнера». Також невідома кількість чоловіків, яких призвали в «Л/ДНР». За оцінками Сполучених Штатів, росія втратила від 189 500 до 223 тисяч військових, при цьому до 43 тисяч людей загинули.
- 26 квітня Міноборони України повідомило, що на війну проти України росія кинула 369 тисяч людей.
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться в найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна суттєво виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ. 24 квітня США заявили, що очікують, що росіяни почнуть наступ на кількох ділянках в Україні.