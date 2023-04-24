США очікують, що росіяни почнуть наступ на кількох ділянках в Україні

Російська армія після покращення погодних умов може піти в наступ на кількох ділянках — США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб вона мала всі можливості для власного контрнаступу.

Про це в інтервʼю «Голосу Америки» заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. Ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити українців, щоб вони могли якнайкраще захищатися. А якщо вони ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, то мали б можливості їх провести», — розповів Джон Кірбі.

Зараз серед потреб України — бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.